جدة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسيُنظم مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة بعد غدٍ, مؤتمرًا تحت عنوان "ملتقى الجودة السنوي الثاني للخِدْمات الطبية للقوات المسلحة", بحضور مدير عام الإدارة العامة للخِدْمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري, وذلك بفندق هيلتون جدة.ويهدف المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام إلى رفع مستوى جودة الخِدْمات الطبية وسلامة المرضى والاستفادة من التقنيات الحديثة بالتطوير لهذا المجال مع تحسين تجربة المريض وعائلته, كما يناقش المؤتمر عددًا من المحاور بتطوير الجودة وسلامة المرضى وكيفية تفعيل الجودة في عصر التقنية.وأوضح مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة اللواء الطبيب إبراهيم بن محمد الناصر, أن المؤتمر يأتي نتاجًا لما تتلقاه الخِدْمات الطبية للقوات المسلحة من دعم دائم لا محدود من القيادة الكريمة -حفظهم الله-, لرفع مستوى تأهيل العاملين، واستفادة الكوادر الصحية والمختصين للاطلاع على أحدث التقنيات والمعايير العالمية للجودة المقدمة للمريض.// انتهى //12:32ت م0076