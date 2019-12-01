الرياض 4 ربيع الآخر 1441 الموافق 1 ديسمبر 2019 واس.عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة إرشاد الطالبات اجتماعًا مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فتح بنت عبدالله العرفج، مديرة إرشاد الطالبات سحر بنت عبدالرحمن عطية، مديرة الإشراف النسوي بمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض سميرة الشهري، مديرة قسم التوعية بالمديرية هياء العتيبي وأعضاء اللجنة المشكلة من الجانبين.وجاءت الشراكة بين إدارة التعليم ومديرية المكافحة انطلاقًا من مبدأ التكامل بين القطاعات الحكومية بهدف توعية وتبصير الطلاب والطالبات بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية في المجتمع التعليمي.وفي بداية الاجتماع رحبت مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بأعضاء اللجنة من الجانبين، مؤكدة أن المخدرات والمؤثرات العقلية من أخطر المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات فأضرارها تتعدى حدود الفرد والأسرة إلى المجتمع بشكل عام، وإن الوقوف على مثل هذه القضية يمثل تحديًا معاصرًا ومستقبليًا يقتضي من الجميع وقفة حاسمة لمواجهته سواء أكان ذلك على مستوى الأفراد أو المؤسسات التربوية التي ينبغي أن تُضاعف الجهود للتصدي له والقضاء عليه، لذلك جاءت فكرة وضع خطة عمل إستراتيجية لتفعيل الشراكة بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ومديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض، تم من خلالها رسم الخطوات المُحققة للأهداف النوعية التي تُعنى بنشر الوعي بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بين شرائح المجتمع كافة.وأوضحت العرفج أنه وضعت خطة للجنة النسائية بالأدوار المُسندة إلى الجهتين المعنيتين لوضع قاعدة أساسية يُستَند عليها في كل ما يُقدَّم من برامج وخدمات وسيتم -بإذن الله- تحديثها وفق المستجدات بما يحقق الرؤية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠.من جانبها بينت مديرة إرشاد الطالبات بالرياض سحر عطية أن هذه الاتفاقية المنبثقة من الشراكة مع إدارة مكافحة المخدرات فاعلة ومؤثرة واستهدفت الإدارات المعنية (إدارة إرشاد الطالبات، إدارة النشاط، إدارة الإعلام التربوي وإدارة التعليم الأهلي) باعتبارها قطاعات مساندة تعمل بعون الله وتوفيقه لتحقيق غاية واحدة وعلى قلب واحد لما فيه مصلحة شباب هذا الوطن العزيز، مبينة إن التعليم مصنع المستقبل للأجيال القادمة فيه يتم إدارة العمليات التي تخدم أبناءنا وبناتنا بشكل مباشر في الميدان ومع الأسرة وفي المجتمع من خلال الخطط والبرنامج التي تُعَد وتنفذ.كما دعت عطية إلى ضرورة تكاتف الجهود وشحذ الهِمَمْ لتثمر هذه الشراكة وتجني ثمارها في توعية الجيل من الآفات الخطيرة والمؤثرات العقلية التي تتربص بأبنائنا وبناتنا.من جانبها ناقشت مديرة الإشراف النسوي بمديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض سميرة الشهري نظيراتها لبحث أساسيات التعاون والاتفاق على آلية مشتركة من الجانبين ودور المدارس في إعداد وتنفيذ الحملات التوعوية.// انتهى//12:41ت م0078