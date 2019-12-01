أبها 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسأتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 3429 كيلو جرام من المواد الغذائية الفاسدة، فيما جرى إغلاق 151 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك ضمن عدة حملات تفتيشية على عدد من المنشآت التجارية.وأشار أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إلى أن ضبط تلك المخالفات جاء ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية.وأبان الحميدي أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت التجارية والصحية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، حيث تم رصد نحو 1036 مخالفة صحية بجانب إغلاق 151 منشأة مخالفة، وذلك بعد تنفيذ 1820 جولة ميدانية لمراقبي الأمانة والبلديات، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة ، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.وفي الإطار نفسه أسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها الأمانة ممثلة في إدارة الطوارئ والرقابة المسائية، على سوق الأسماك بوسط مدينة أبها عن إتلاف أكثر من ١٥٠ كجم من الأسماك الفاسدة، كما تم رصد العديد من الملاحظات واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المحلات المخالفة.// انتهى //12:43ت م0079