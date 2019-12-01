تونس 4 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 1 ديسمبر 2019 م واسرصدت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تواصل المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة التونسية القادمة، ونقلت تصريحات تؤكد أن وضع البلاد لم يعد يحتمل الانتظار أكثر في ظل ضغط الآجال الدستورية لإنجاز هذه المهمة.وكتبت عن خروج آلاف المواطنين الجزائريين في مسيرة رفضًا لقرارات البرلمان الأوروبي، وداعمةً لخارطة طريق الجيش الجزارئري والانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر الجاري.وظل المشهد السياسي والأمني في العراق صلب اهتمامات صحف الأحد، في ظل موجة استقالات عدد من المسؤولين العراقيين واستمرار المظاهرات التي شهدتها البلاد، وما نتج عنها من قتلى وجرحى، وإشارتها في الإطار إلى أن المتظاهرين عدوا تلك الخطوات لا تحقق كل مطالبهم بل أولها.وتناولت صحف تونس زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئة لأفغانستان.// انتهى //12:44ت م0080