الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واساختتمت جمعية ابن باز للتنمية الأسرية دورتين لتأهيل المقبلين والمقبلات على الزواج، وعدد المستفيدين منها ٦١ متدربا ومتدربة.وأفاد الأمين العام للجمعية الدكتور علي الرومي أن هذه الدورات تهدف إلى الإسهام بتطوير الوعي والعمل على رفع مهارات الحياة الزوجية والأسرية وترفع من كفاءة طرفي العلاقة في مواجهة التحديات.وأشار الرومي أن الدورة التأهيلية تناولت الجوانب الشرعية والاجتماعية، والنفسية والصحية وقد حظيت بتفاعل المتدربين والمتدربات، وتسعى جمعية ابن باز للتنمية الأسرية إلى المساهمة في بناء الأسرة وتأكيد أهمية تماسكها الأمر الذي يصب في تقوية المجتمع بشكل عام.// انتهى//12:45ت م0082