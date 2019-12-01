الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسينظم البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والجمعية السعودية للاستزراع المائي زيارة إلى مملكة هولندا بهدف اكتشاف تجربة هولندا في صناعة الاستزراع المائي، والاستفادة من مخرجات الزيارة لدعم برامج تطوير الصناعة التي يقوم بها البرنامج.وتشمل الزيارة لقاءً مع خبراء الاستزراع المائي بهولندا، والاطلاع على مراحل تطور صناعة الاستزراع المائي والنجاحات المميزة التي توصلت لها، وأثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على التنمية والاستدامة.كما تشمل الزيارة لقاء المستثمرين وحضور ورشة عمل عن أحدث التقنيات واستخدام أفضل الممارسات في قطاع صناعة الاستزراع المائي، وكذلك جولة لعدة شركات رائدة في الاستزراع، وزيارة مصانع الأعلاف ومصانع تجهيز المأكولات البحرية، للاطلاع على نشاط تغذية الأسماك والأعلاف الخاصة بها، فضلاً عن زيارة جامعة wageningen التي تعد واحدة من أشهر جامعات هولندا فيما يتعلق بالاستزراع المائي وتطوير أبحاثه وصناعته.// انتهى //12:45ت م0083