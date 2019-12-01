بروكسل 4 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 1 ديسمبر 2019 م واسأعلنت الحكومة البلجيكية تكليف السياسي فيليب غوفان بمنصب زير الخارجية خلفًا لديديه ردنرس الذي سيتولى منصب المفوض الأوروبي للشؤون العدل في الجهاز التنفيذي الأوروبي الجديد برئاسة الألمانية أورسولا فون دير لين.وأعلنت السلطات البلجيكية أيضًا عن تحوير وزاري محدود في حكومة تسيير الأعمال الحالية، حيث تم تكليف وزير العدل كون خينس بملف إدارة الشؤون الأوروبية.// انتهى //12:55ت م0086