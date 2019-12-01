نجران 04 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسقلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، قائد مجموعة قوات الأمن الخاصة المرافقة لسمو أمير المنطقة العميد محمد بن سعيد الشهراني، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.وهنأ سموه العميد الشهراني بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد العون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.من جانبه أعرب قائد مجموعة قوات الأمن الخاصة عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، وتشرفه بتقلد الرتبة من سمو أمير المنطقة، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل أمانة وصدق وإخلاص.//انتهى//12:57ت م0087