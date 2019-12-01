القطيف 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسشارك مكتب العمل بمحافظة القطيف في فعاليات البرنامج الشبابي الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة التابعه لوكالة شؤون الشباب والإدارة العامة للهيئات الشبابية، في كورنيش محافظة الخبر.وهدف ركن "مكتب العمل بالقطيف" الذي استقبل أكثر من ٧٠٠ زائر على مدى ثلاثة أيام، إلى "نشر ثقافة العمل الحر" التي تعد إحدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمكن ممارسي "العمل الحر" من الحصول على (الوثيقة) بتنظيم سوق العمل.واستعرض الركن طريقة التسجيل في البرنامج وشروط الحصول على الوثيقة، إضافة إلى سرد أمثلة لبعض المهن المشمولة والرد على استفسارات الزوار سواء المتعلقة بالوثيقة او أنظمة العمل.من جانبه، أشاد مدير مكتب العمل بالقطيف عبد الكريم آل طه بجهود القائمين على البرنامج الشبابي، منوها بحرص المكتب على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لإيصال ما يستجد من أنظمة تخص الوثيقة وتفيد ممارسي العمل الحر.// انتهى //14:29ت م0125