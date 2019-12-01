المدينة المنورة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غدا, ندوة بعنوان "مفهوم الاعتدال المملكة أنموذجاً"، يشارك فيها كل من الدكتور صالح بن سعد السحيمي، والدكتور مسعد بن سعد الحسيني، وذلك في مسجد قباء، بعد صلاة المغرب.وتأتي هذه الندوة ضمن برنامج "خير أمة" مبادرة القيم والأخلاق، التي يشارك الفرع بمجموعة كبيرة من المحاضرات والفعاليات المتنوعة لتبصير الناس، وتعزيز القيم الإسلامية السامية، والأخلاق الحميدة في نفوسهم، وحث المجتمع على أهمية الإخلاص في القول والعمل.// انتهى //14:30ت م0126