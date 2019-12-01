ثقافي/ الشؤون الإسلامية بالمدينة تنظم محاضرة بعنوان"مفهوم الاعتدال..المملكة أنموذجا"
الأحد 1441/4/4 هـ الموافق 2019/12/01 م واس
المدينة المنورة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً، بعد صلاة المغرب بمسجد قباء محاضرة بعنوان (مفهوم الاعتدال ..المملكة أنموذجا)، يلقيها كلا من الشيخ الدكتور صالح السحيمي و الشيخ الدكتور مسعد الحسيني.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن برامج فرع الوزارة بالمدينة المنورة بمبادرة خير أمة.
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14:30ت م
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