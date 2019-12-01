المدينة المنورة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة غداً، بعد صلاة المغرب بمسجد قباء محاضرة بعنوان (مفهوم الاعتدال ..المملكة أنموذجا)، يلقيها كلا من الشيخ الدكتور صالح السحيمي و الشيخ الدكتور مسعد الحسيني.وتأتي هذه المحاضرة ضمن برامج فرع الوزارة بالمدينة المنورة بمبادرة خير أمة.// انتهى //14:30ت م0127