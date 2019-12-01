خيربور 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول حملته التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة خيربور بجمهورية باكستان الإسلامية.و كشف الفريق الطبي للحملة على 6,295 فردًا، منهم 3,302 رجل و2,993 امرأة، وأجرى 401 عملية جراحية ووزع 3,500 قطرة عين وصرف 1,450 نظارة للحالات التي لا تستدعي تدخلاً جراحيًا.وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة وفقًا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.//انتهى//14:32ت م0128