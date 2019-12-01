تبوك 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك غداً، الملتقى التثقيفي "طفلي يلعب" الذي يهدف إلى توعية الأمهات بأهمية وفوائد اللعب مع الأطفال، ويقام في مقر الجمعية بتبوك من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فهد بن عياضة العنزي أن الملتقى يستهدف الأمهات وأطفالهم من أعمار 3 وحتى 6 سنوات, و سيتناول إكساب الأمهات مهارات التواصل مع الأطفال من خلال اللعب وتوجيه الأمهات للعب مع أطفالهن بطريقة تربوية فاعلة تنمي المجالات الحركية والاجتماعية والمعرفية لدى الطفل, بالإضافة إلى توعية الأمهات بأضرار الألعاب الإلكترونية على الأطفال, مضيفاً أن الملتقى سوف يجمع بين ورش عمل للأمهات وورش عمل تفاعلية للأطفال.// انتهى //14:34ت م0129