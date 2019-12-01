المنامة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسشاركت مؤسسة تكافل الخيرية في المؤتمر الدولي إنساني تك في نسخته الرابعة الذي أقيم بمملكة البحرين تحت شعار "التميز والتقنية لمستقبل الإنسانية ", بمشاركة 23 دولة خليجية وعربية، تضم ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية العاملة في المجالين الخيري والاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين الدوليين في مجالات العمل الخيري والإنساني والتقنيات الحديثة في علم البيانات والذكاء الاصطناعي.وقدمت تكافل الكلمة الرئيسية للمؤتمر حول علم البيانات والذكاء الاصطناعي لكونها سباقة في تطبيق متطورات التقنية بما يفيد المجال الخيري والاجتماعي بعنوان "خارطة الطريق لتطبيق علم البيانات والذكاء الاصطناعي"، ألقاها الأمين العام للمؤسسة الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي تناول فيها بداية ونشأة وأحدث التطورات في الذكاء الاصطناعي، متطرقا إلى تجربة تكافل في تطبيق علم البيانات والذكاء الاصطناعي وقياس الأثر لبرامجها، وأين يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل الخيري؟ .يشار إلى أن تكافل تحظى بدعم سخي واهتمام مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله - , بهدف توفير الدعم للطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام في المملكة وسد احتياجاتهم الدراسية بما يدعم نجاحهم واستمرار تحصيلهم الدراسي وتنمية مهاراتهم الشخصية ليكونوا بإذن الله لبنة صالحة في خدمة الوطن وتعزيز التنمية المجتمعية.كما شاركت تكافل بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر يعرض برامجها ومشاريعها التي تستهدف طلابها وطالباتها البالغ عددهم قرابة 400 ألف في أكثر من 20 ألف مدرسة حيث لاقى اهتمام من زائري المعرض المهتمين بالعمل الخيري والمجتمعي، فيما عرضت تجربتها وأنظمتها الحديثة في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي.ويهدف المؤتمر إلى عرض التكنولوجيا والتقنية الحديثة بأحدث الحلول الداعمة لتجاوز التحديات التي تواجه المؤسسات الخيرية والاجتماعية، والتطبيقات التقنية المبتكرة الداعمة لهذه القطاعات, بالإضافة إلى رفع مستوى الفاعلية والإتقان والإنجاز في المجالات الاجتماعية من خلال التميز والتحول الرقمي، ومواكبة المستجدات التكنولوجية لحوكمة الأداء، فضلاً عن إتاحة فرص نموذجية لتبادل الخبرات بين المنظمات المشاركة، وعرض المبادرات والتجارب الناجحة وإبراز أثرها الإيجابي على المجتمع والمستفيدين من المنظمات.مما يذكر أن تكافل مؤسسة خيرية مانحة ويرأس مجلس أمنائها معالي وزير التعليم الدكتور محمد بن حمد آل الشيخ، وتهدف لدعم الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس المملكة ماديا ومعنويا بهدف استمرار ونجاح تحصيلهم العلمي ليكون ذلك سببا بعد توفيق الله في نقلهم من دائرة الحاجة إلى آفاق الاكتفاء واليسر.// انتهى //14:39ت م0131