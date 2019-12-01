الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية في تقديم خِدماتها للرجال والنساء في 100 موقع حول مناطق المملكة خلال هذا الأسبوع، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية، ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة, وحملة (هويتي انتمائي) الهادفة للتعريف بأهمية بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بوصفها إثباتًا شخصيًّا لها، وضرورة المحافظة عليها، إضافة إلى تقديم خدمة إصدار الهوية الوطنية للمواطنات المستحقات لها نظامًا في أماكن وجودهن في القطاعات الحكومية والخاصة، والمحافظات والقرى والمراكز، والمدارس والجامعات بجميع مناطق المملكة.وتقوم الوحدة المتنقلة بزيارة (26) موقعًا بمنطقة الرياض, و(12) موقعًا بمنطقتي القصيم وعسير , و(11) موقعًا بمنطقة الجوف , و(10) مواقع بمنطقة المدينة ,و(9) مواقع بمنطقة حائل ,و(8) مواقع بمنطقة مكة المكرمة ,و(6) مواقع بالمنطقة الشرقية ,و(3) مواقع في منطقة جازان ,وموقعان اثنان في منطقة نجران , وموقع واحد في منطقة تبوك.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".وتشمل الوحدات المتنقلة , العربات المتنقلة والحقيبة الشاملة وهما وحدات متكاملة تقوم مقام مكاتب الأحوال المدنية من حيث إنهاء إجراءات المواطنين ومسح البصمة العشرية للمواطن والتقاط صورته بالإضافة إلى أنها مرتبطة مباشرة بقاعدة البيانات في مركز المعلومات الوطني.مما يذكر, أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتساهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //14:40ت م0132