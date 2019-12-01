ولاية غرب كردفان 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية أمس، بتوزيع 1,000 كرتون من التمور في مناطق جبل دخن وجبل الفرسان بمحلية السنوط التابعة لولاية غرب كردفان بجمهورية السودان، مستهدفًا 5,000 شخص.ويأتي ذلك في إطار مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع 100,000 كرتون من التمور العينية للأشقاء السودانيين.// انتهى //14:41ت م0133