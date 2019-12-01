عدن 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 890 سلة غذائية في محافظة عدن والمناطق المحاذية لمحافظة صعدة استفاد منها 8,759 فردًا ، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.وجرى توزيع 47 سلة غذائية في منطقة المناكيب بمديرية دار سعد في عدن، فضلاً عن توزيع 843 سلة غذائية شملت تجمعات حرض وحيران، وعبس، والذراع، والغرزه ، ومبجر ، والمضابره ، وبني فاضل ، وبني مخاوي ، والدنانه ، والخوارية ، وبني الزين ، وبني حسن ، والشباكية ، والمغتربين ، والسادة الشمالية ، المحاذية لمحافظة صعدة.ويسعى المركز لتأمين الاحتياجات الغذائية للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني في المحافظات والمناطق كافة بدون تمييز.// انتهى //14:44ت م0134