تبوك 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك ممثلاً في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات الإدارة النسائية، بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة غداً, محاضرة بعنوان "معجزات النبي صلى الله عليه وسلم "، تقدمها عيده بنت حامد البلوي, وذلك بعد صلاة المغرب في جامع محمد الوابصي بتبوك.وتأتي المحاضرة ضمن برنامج ومناشط المكتب لهذا العام , وضمن سلسلة المحاضرات التربوية والدعوية التي ينظمها الفرع لتبصير الناس بكل ما ينفعهم من أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //14:47ت م0135