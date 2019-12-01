الدمام 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة عبدالهادي بن درزي الشمري، ونائب الرئيس محمدبن عبدالله آل طالع، وذلك بمناسبة انتخابهم مؤخراً في هذه المناصب، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتمديد عمل المجالس الحالية لمدة عامين.وأشار سموه لحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد واهتمامها بتطوير منظومة العمل البلدي، مما يحتم على الجميع العمل الجاد لتحقيق هذا التطلع، مبيناً أن المواطن اختار أعضاء المجلس ليكونوا ممثلين عنه في تطوير العمل البلدي، وتحسين مستوى الخدمات، وهي أمانة تحملها كل عضو من أعضاء المجلس، وواجبهم العمل من أجل أداء هذه الأمانة، مشيداً سموه بما حققه المجلس في الفترة السابقة، والمبادرات المتميزة التي أطلقها، ومنها حملة شرقية بلا أنقاض، وحملة ازالة السيارات المهملة التي باركها سمو أمير المنطقة الشرقية، مؤكداً سموه أن الجميع ينتظر من المجلس المزيد.من جهته، ثمن رئيس المجلس البلدي، التوجيهات الكريمة من سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، مبيناً أن المجلس بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حقق عدداً من النجاحات، وكلمات سموهما دائماً تحفز أعضاء المجلس لبذل المزيد.// انتهى//14:51ت م0137