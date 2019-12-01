حجة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 84 خيمة للنازحين والمتضررين في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة اليمنية تستهدف 420 شخصًا، بتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز على توفير مختلف المواد الإيوائية لأبناء الشعب اليمني الشقيق أملاً في التخفيف من معاناتهم الإنسانية خلال فصل الشتاء المقبل.// انتهى //14:51ت م0138