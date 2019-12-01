اجتماعي / توزيع مواد ايوائية للنازحين والمتضررين في مديريتي ميدي وحرض بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة
الأحد 1441/4/4 هـ الموافق 2019/12/01 م واس
حجة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 84 خيمة للنازحين والمتضررين في مديريتي ميدي وحرض بمحافظة حجة اليمنية تستهدف 420 شخصًا، بتنفيذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.
ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز على توفير مختلف المواد الإيوائية لأبناء الشعب اليمني الشقيق أملاً في التخفيف من معاناتهم الإنسانية خلال فصل الشتاء المقبل.
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14:51ت م
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