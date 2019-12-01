الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واستستعد الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض(إنسان) لتأمين كسوة ومستلزمات الشتاء لهذا العام لأبناء وأسر الجمعية في مختلف فروعها المنتشرة في منطقة الرياض والبالغ عددها 20 فرعاً، منها 5 فروع في مدينة الرياض و 15 فرعاً في كل من محافظات (الخرج ، الدوادمي ، الأفلاج ، الزلفي ، المجمعة ، وادي الدواسر ، القويعية ، حوطة بني تميم ، رماح ، السليل ، شقراء ، وعفيف ، الحريق ، مرات وحريملاء )وتستهدف الجمعية نحو 4 ملايين ريال لتوفير كسوة الشتاء لهذا العام لـ 37 ألف مستفيد، من خلال إيداع المبالغ المخصصة عبر تغذية حساباتهم البنكية بمبلغ 100 ريال لكل مستفيد، حيث يتاح للأسر شراء ما يناسبهم من الملابس والبطانيات وأجهزة التدفئة.ودعت الجمعية الميسورين والقطاعات الخاصة والمانحة إلى الإسهام في توفير كسوة الشتاء لأبنائها من خلال إيداع المبلغ المخصص عبر حسابات الجمعية البنكية، أو التحويل البنكي، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية والتبرع بالمبلغ ، مع أهمية إرسال صورة التحويل على تطبيق الواتس رقم 0555249104 ليتم تخصيص التبرع .يذكر أن جمعية "إنسان" حرصت منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم، ومن بين هذه النفقات كسوة الشتاء الذي تنفذه الجمعية سنويا مع بداية دخول فصل الشتاء ، وذلك للتخفيف من معاناة الأيتام لمواجهة برودة الأجواء القارصة، حيث أن مؤشر النفقات في الجمعية يزداد عاما بعد آخر ، وذلك لتنامي أعداد من ترعاهم من خلال التوسع في افتتاح فروع المحافظات بمنطقة الرياض.// انتهى //15:53ت م0168