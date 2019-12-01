لندن 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسقُتل 69 عنصراً من قوات النظام السوري والمعارضة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء معارك عنيفة لا تزال مستمرة في مناطق متفرقة جنوب شرقي محافظة إدلب.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان - وفق إحصاءات نشرها اليوم - أن عدد الضحايا ارتفع منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة "خفض التصعيد" في 30 أبريل الماضي حتى يوم الأحد الأول من ديسمبر الجاري، إلى 4730 شخصاً، بينهم 1206 من المدنيين، و 305 من الأطفال، و218 مواطنة.// انتهى //15:56ت م0170