المدينة المنورة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واستنظم جامعة طيبة يوم غدٍ لقاءً ممثلة بشركة وادي طيبة التابعة للجامعة مع رواد الأعمال والمهتمين والمشاركين في مسابقة الشركات الناشئة الثالثة "طيبة تبتكر"، وذلك بقاعة الابتكار بمبنى 101.وتهدف المسابقة التي يشارك فيها عدد من القطاعات الحكومية والتجارية المهتمة بالمجالات التقنية الحديثة ، إلى تشجيع الشباب والشابات وتحفيزهم على تقديم أفكار ريادية ومبتكرة في مجالات التعليم والصحة والحج والعمرة والنخيل والتمور والتجارة الإلكترونية.// انتهى //15:56ت م0171