الباحة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتبه بالإمارة اليوم، معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر.وفي بداية اللقاء رحب سموه بمعالي المهندس الجاسر ومرافقيه ، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة .ونوه سمو أمير منطقة الباحة بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لجميع المشاريع الخِدْمية بكل مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة, معرباً عن شكره للقيادة الحكيمة ولمعالي وزير النقل وللقائمين على مشاريع النقل بالمنطقة.واستمع سموه إلى شرح من معالي وزير النقل عن سير العمل في مشاريع الطرق في منطقة الباحة وما وصل إليه بعضها من نسبة الإنجاز.وبحث سمو أمير منطقة الباحة ووزير النقل أبرز المعوقات والحلول المطروحة لمشروعات الطرق الجاري تنفيذها بالمنطقة وخاصة مشروع تطوير مطار الملك سعود الإقليمي, إضافة إلى حاجة المنطقة من المشروعات المستقبلية, وسبل تنفيذها وإنجازها.وحث الأمير حسام بن سعود على سرعة إنجاز مشاريع الطرق بالمنطقة لما تمثله من أهمية لأهالي الباحة وزوارها, مؤكداً سموه على أهمية متابعة وإنجاز مشاريع المنطقة التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.وفي ختام الاستقبال قدم سمو أمير المنطقة هدية تذكارية لمعالي وزير النقل.حضر الاستقبال معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي, ووكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري, ووكيل وزارة النقل لشئون الطرق المهندس عبدالله سليمان ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي.// انتهى //16:05ت م0173