الجبيل 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسأطلق مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس جاسم الهارون وبحضور مدير إدارة التشجير والري المهندس صالح المطيري، اليوم، حملة الزراعة المجتمعية والتي تستمر على مدى خمسة أيام متتالية ابتداءً من اليوم وحتى يوم الخميس القادم، بمشاركة العديد من إدارات الهيئة الملكية وأكثر من فريق تطوعي من مدينة الجبيل الصناعية في حي جلمودة .وتهدف الحملة المقامة إلى زراعة 10.000 شجرة وشجيرة في المدارس والروضات بالإضافة إلى مواقع أخرى مستهدفة بالحي وذلك توثيقاً للتعاون في مجال التطوع والمسؤولية الاجتماعية ومساهمةً في مجال التشجير والري وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي لما يحقق ذلك من حماية للبيئة ورفع لجودة وصحة الهواء وتجميل المدينة وزيادة الرقعة الخضراء.الجدير بالذكر، أن مدينة الجبيل الصناعية حصلت على المركز الأول في جائزة تخضير المدن العربية لامتلاكها مراجع مختصة وفق خطة علمية مدروسة ومتكاملة لزيادة الرقعة الخضراء وإظهار الطابع الفني والجمالي فيها حيث تفوقت على 60 مدينة عربية مشاركة للحصول على هذه الجائزة.// انتهى //16:11ت م0174