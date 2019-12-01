اقتصادي / وزير النقل يقف على عدد من مشرعات الوزارة بمنطقة الباحة
الأحد 1441/4/4 هـ الموافق 2019/12/01 م واس
الباحة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس
تفقد معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم عدد من مشروعات الطرق المنفذة والجاري تنفيذها حالياً بمنطقة الباحة .
وشملت جولة معاليه التي رافقه خلالها معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي ووكيل الوزارة لشئون الطرق المهندس عبدالله سليمان , ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي ،طريق الملك سعود ، وطريق العقيق - القرى الذي يبلغ طول المنفذ منه ١٧.٥ كيلو مترا ، وبقيمة بلغت ٥١.٧٠٠.٠٠٠ ريال ، ومشروع الطريق الدائري طول المنفذ حالياً ٢٢.١٤٩ كيلو متر بقيمة بلغت ٥٥٥,٢٢٠٣٢٠ ريالا ، والمتبقي من المشروع ١٩ كيلو مترا .
كما وقف معاليه على مشروع جسر تقاطع مستشفى الملك فهد الذي تم تنفيه مؤخراً بطول ١.٨ كيلو متر ,بتكلفة بلغت ٤٦.٠٠٠.٠٠٠ ريال ، ومشروع طريق العقيق - بلجرشي والطول المنفذ ١٦.٢ كيلو مترا بقيمة تقد بنحو ١٤١.٩٨٢.٣٣٧ ريالا ، فيما وقف كذلك على طريق الملك فهد - عقبة الباحة - وطريق الباحة - المندق السياحي .
وأكد معاليه أن هذه الزيارة تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لزيارة المناطق للاطلاع على احتياجاتها وتلمس وتلبية طلبات المواطنين ، مشيراً إلى أنه حرص في هذه الزيارة الوقوف بنفسه على طلبات المنطقة .
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16:13ت م
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