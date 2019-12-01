الباحة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واستفقد معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم عدد من مشروعات الطرق المنفذة والجاري تنفيذها حالياً بمنطقة الباحة .وشملت جولة معاليه التي رافقه خلالها معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي ووكيل الوزارة لشئون الطرق المهندس عبدالله سليمان , ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مسفر المالكي ،طريق الملك سعود ، وطريق العقيق - القرى الذي يبلغ طول المنفذ منه ١٧.٥ كيلو مترا ، وبقيمة بلغت ٥١.٧٠٠.٠٠٠ ريال ، ومشروع الطريق الدائري طول المنفذ حالياً ٢٢.١٤٩ كيلو متر بقيمة بلغت ٥٥٥,٢٢٠٣٢٠ ريالا ، والمتبقي من المشروع ١٩ كيلو مترا .كما وقف معاليه على مشروع جسر تقاطع مستشفى الملك فهد الذي تم تنفيه مؤخراً بطول ١.٨ كيلو متر ,بتكلفة بلغت ٤٦.٠٠٠.٠٠٠ ريال ، ومشروع طريق العقيق - بلجرشي والطول المنفذ ١٦.٢ كيلو مترا بقيمة تقد بنحو ١٤١.٩٨٢.٣٣٧ ريالا ، فيما وقف كذلك على طريق الملك فهد - عقبة الباحة - وطريق الباحة - المندق السياحي .وأكد معاليه أن هذه الزيارة تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لزيارة المناطق للاطلاع على احتياجاتها وتلمس وتلبية طلبات المواطنين ، مشيراً إلى أنه حرص في هذه الزيارة الوقوف بنفسه على طلبات المنطقة .// انتهى //16:13ت م0177