الكويت 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسالتقى نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت الدكتور طارق الشيخ، وتسلّم رسالة موجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش .وتم خلال اللقاء بحث أوجه العلاقة المتميزة بين دولة الكويت والأمم المتحدة، حيث أعرب الدكتور الشيخ عن بالغ التقدير للدعم الذي تقدمه الكويت للأمم المتحدة وبعثتها في الكويت.// انتهى //16:28ت م0181