مكة المكرمة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واساحتفلت جامعة أم القرى اليوم, بالذكرى الخامسة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- تحت شعار " ولاء يتجدد.. عطاء يتدفق"، حيث أقيم حفل خطابي ومعرض مصاحب، نظمته إدارة المتاحف بالتعاون مع كلية التصاميم، بحضور وكلاء الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من ممثلي القطاعات الحكومية بمكة المكرمة، وذلك في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بالعابدية.وتضمن الحفل العديد من الكلمات والفقرات الفنية المقدمة من الجهات الجامعية، وقصائد شعرية، وفيلما خاصا بذكرى البيعة، بالإضافة إلى نشيد غنائي وطني من الكلية الجامعية بمحافظة أضم.// انتهى //16:58ت م0190