جدة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسأطلقت جمعية أصدقاء الشيخوخة بمنطقة مكة المكرمة يوم أمس، حملة توعوية لمواجهة هشاشة العظام , تهدف إلى رفع ثقافة المسنين لاتباع نظام غذائي سليم يساعد في الوقاية من الأمراض، والتعامل السليم مع الفيتامينات والأدوية والمكملات الغذائية المختلفة.وبينت المدير التنفيذي للجمعية , هناء بنت محمد الطويرقي, أن الحملة التي حضرها عدد من منسوبات الجمعية , بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية , وجامعة الملك عبد العزيز , اشتملت على 4 محاضرات ركزت على هشاشة العظام , وفيتامين "د" والنظام الغذائي السليم للوقاية من هشاشة العظام , مشيرة إلى أن الحملات التوعوية التي تطلقها الجمعية تقدم رسالة إنسانية للارتقاء بالخدمات والبرامج المقدمة , وفق أعلى معايير الجودة.// انتهى //17:02ت م0191