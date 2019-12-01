محايل 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسدشن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، اليوم، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية، بحضور مدير المراكز الصحية المشرف على المستشفى العام محمد زيد عسيري, وذلك بمقر المحافظة.واطلع " الفلقي" على استعدادات قطاع محايل الصحي لتنفيذ الحملة على مستوى جميع المرافق الصحية والعامة بالمحافظة والمراكز والقرى والهجر التابعة.وانطلقت الحملة بجميع المراكز الصحية للمحافظة "الداخلية والخارجية " وتستهدف الحملة الممارسين الصحيين و الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب المزمنة و الأورام و أمراض السكري و الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل وجميع الأطفال من سن "6 أشهر إلى 5سنوات".وتشمل حملة التطعيم كذلك الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر والأشخاص الذين يسكنون مع الفئات الأكثر عرضه للإصابة بمضاعفات المرض أو الأشخاص الذين يقومون برعاية المرضى.// انتهى //17:12ت م0193