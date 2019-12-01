غوما 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسأعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن وفاة أكثر من 2200 شخص جراء إصابتهم بوباء الإيبولا في شرق البلاد.وأكدت الوزارة - في حصيلة جديدة نشرتها اليوم - أن منطقتي "بيني" و"إيتوري" تعدّان الأكثر تضررًا جراء انتشار "الإيبولا"، الذي لا تزال الإجراءات المتخذة ضده غير قادرة على القضاء عليه، مشيرة إلى أن عملية مكافحة المرض تعرقلت بعد هجومين الخميس الماضي استهدفا الفِرَق الصحية العاملة في هذا المجال .مما يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد ذكرت في وقت سابق أن أعمال العنف والاضطرابات الكبيرة والهجمات التي استهدفت فِرَق مكافحة إيبولا عُرقلت ومُنعت من الوصول إلى الجماعات المتضررة من الوباء في أماكن عدة من الكونغو .// انتهى //17:29ت م0194