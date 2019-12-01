الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسيلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات غدًا الاثنين على صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام وديًا بنظيره الأرجنتيني بطل كأس العالم 2016 وذلك ضمن معسكره الحالي المقام بمدينة الدمام الذي يستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري.وتأتي هذه المباراة الودية الدولية في إطار تحضيرات المنتخب السعودي لنهائيات كأس أمم آسيا لكرة قدم الصالات في تركمانستان خلال فبراير المقبل، كما سيخوض المنتخبان ودية أخرى بعد غدٍ الثلاثاء.ميدانيًا، أنهى الأخضر تحضيراته لمباراة المنتخب الأرجنتيني على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها اللقاء من خلال توظيف اللاعبين بالطريقة المناسبة .// انتهى //17:47ت م0195