الجزائر 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسبدأت بالجزائر اليوم أعمال الورشة التدريبية الإقليمية للاتحاد الدولي للاتصالات حول " إدارة الطيف : التخطيط الإستراتيجي والسياسات من أجل الابتكار في الاتصالات اللاسلكية" للمنطقة العربية.وتهدف هذه الورشة - التي تستمر خمسة أيام - إلى تقديم رؤى حول الأطر الدولية والوطنية التي تجري فيها صياغة السياسات المتعلقة بإدارة الطيف وتخطيطه، وكذلك الاتجاهات ومبادرات الإصلاح التي أثرت على هذه السياسات، إضافة إلى المبادئ والأهداف التي توجّه القرارات المتعلقة بها، والأدوات المستخدمة لجمع وتقييم المعلومات التي تؤدي إلى وضع السياسات سالفة الذكر.// انتهى //17:52ت م0196