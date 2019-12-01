مدريد 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسواصل فريق إشبيلية نتائجه الجيدة على الصعيدين المحلي والقاري، وأصبح ثانيا مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه ليغانيس بهدف دون رد اليوم في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.ورفع النادي الأندلسي رصيده إلى 30 نقطة وأصبح ثانيا بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي تصدر السبت بفوزه على ألافيس 2-1، وذلك بانتظار الموقعة المرتقبة لاحقا اليوم بين برشلونة حامل اللقب (28 نقطة) ومضيفه أتلتيكو مدريد (25 نقطة).ويلعب لاحقا أتلتيك بلباو مع غرناطة، وإسبانيول مع اوساسونا، وخيتافي مع ليفانتي.// انتهى //18:00ت م0198