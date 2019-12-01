طريف 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واساختتم مكتب تعليم محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم ورشة عمل بعنوان " نتائج الاختبارات التحصيلية المركزية وخطة العمل" والذي استمر لمدة يومين بحضور 14 مشرفاً تربوياً و27 قائد مدرسة .وأوضح مكتب تعليم طريف أن الورشة استهدفت في المرحلة الأولى فئة المشرفين التربويين وقائدي المدارس, متناولة أبرز نتائج الاختبارات المركزية ووضع خطط علاجية لمعالجة النتائج وذلك بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب.// انتهى //18:05ت م0199