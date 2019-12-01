القاهرة 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 703.9 مليارات جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليبلغ مستوى 13780.63 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقا بنحو 0.11% ليبلغ مستوى 1400.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبه 0.34% ليبلغ مستوى 434.07 نقطة.// انتهى //18:21ت م0200