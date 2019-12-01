روما 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واستجنب فريق يوفنتوس حامل اللقب هزيمته الأولى للموسم وخرج متعادلا مع فريق ساسوولو 2-2 اليوم ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم ، ما منح إنتر ميلان فرصة إزاحته عن الصدارة في حال فوزه لاحقا على ضيفه سبال .وبعد أن كان يوفنتوس مرشحا لحسم اللقاء على حساب فريق لم يسبق له الفوز عليه في تورينو منذ مشاركته الأولى في دوري الأضواء موسم 2013-2014، وجد يوفنتوس نفسه مهددا بتلقي هزيمته الأولى بعد أن تخلف 1-2 في مستهل الشوط الثاني ، لكن الأرجنتيني باولو ديبالا أنقذ الموقف بعد دخوله بديلا وتسبب بركلة جزاء نفذها البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حقق التعادل .ورفع يوفنتوس الذي توقف مسلسل انتصاراته على ساسوولو عند 7 مباريات متتالية، رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن إنتر الثاني الذي سيكون أمام فرصة مثالية لازاحة غريمه عن الصدارة.// انتهى //18:24ت م0202