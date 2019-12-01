رياضي / الدوري الإيطالي لكرة القدم : رونالدو وديبالا يجنبان يوفنتوس الخسارة الأولى
الأحد 1441/4/4 هـ الموافق 2019/12/01 م واس
روما 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس
تجنب فريق يوفنتوس حامل اللقب هزيمته الأولى للموسم وخرج متعادلا مع فريق ساسوولو 2-2 اليوم ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم ، ما منح إنتر ميلان فرصة إزاحته عن الصدارة في حال فوزه لاحقا على ضيفه سبال .
وبعد أن كان يوفنتوس مرشحا لحسم اللقاء على حساب فريق لم يسبق له الفوز عليه في تورينو منذ مشاركته الأولى في دوري الأضواء موسم 2013-2014، وجد يوفنتوس نفسه مهددا بتلقي هزيمته الأولى بعد أن تخلف 1-2 في مستهل الشوط الثاني ، لكن الأرجنتيني باولو ديبالا أنقذ الموقف بعد دخوله بديلا وتسبب بركلة جزاء نفذها البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حقق التعادل .
ورفع يوفنتوس الذي توقف مسلسل انتصاراته على ساسوولو عند 7 مباريات متتالية، رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن إنتر الثاني الذي سيكون أمام فرصة مثالية لازاحة غريمه عن الصدارة.
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18:24ت م
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