الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسيلتقي غدا المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع منتخب عمان حامل اللقب في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" ، وبنفس المجموعة يواجه منتخب الكويت الأقرب للتأهل من نظيره البحريني .وبعد أن استهل الأخضر مشواره بالخسارة أمام الكويت 1-3، عاد المنتخب السعودي السبت إلى دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة بفوزه على البحرين 2-صفر، ليجد نفسه قبل الجولة الختامية في نفس الوضع الذي كان عليه عام 2017 ثالثا بثلاث نقاط، فيما يتصدر منتخب عمان الترتيب بأربع أمام نظيره الكويتي (ثلاث) بعد فوزه السبت على الأخير 2-1.// انتهى //18:24ت م0203