أبو ظبي 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسحقق بطل العالم لويس هاميلتون المركز الأول في جائزة أبوظبي الكبرى، ضمن ختام بطولة العالم للفورمولا واحد اليوم على حلبة مرسى ياس .ويعد الفوز الـ11 لهاميلتون هذا الموسم الذي كان فاز بلقبه العالمي السادس في وقت سابق، والـ 84 في مسيرته في سباقه الـ 250، بعدما أحكم قبضته على السباق منذ البداية حتى النهاية، متقدما على الهولندي ماكس فيرشتابن، وشارل لوكلير من إمارة موناكو.// انتهى //18:25ت م0204