ملهم 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسحظيت مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية بزخم إعلامي كبير، بعد نقل مسابقاته على 15 قناة تلفزيونية.وكان المهرجان - الذي بدأ اليوم الأحد بتنظيم نادي الصقور السعودي، ويستمر حتى الـ16 من ديسمبر الجاري - قد بدأ صباح اليوم مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، وتُنقل فعاليات المسابقة على القنوات: السعودية الرياضية، فعاليات، 24 المباشر، 24 الرياضية، 24 تراث، الساحة، الصحراء، البحرين الرياضية، دبي ريسينج، ياس، الواحة، البوادي، المرقاب، دايركت، الأماكن.وتتضمن التغطية التلفزيونية برنامج "الملواح" الذي يضم نخبة من المحللين والمعلقين.وشهد مهرجان الملك عبدالعزيز في اليوم الأول إقامة 4 أشواط من مسابقة الملواح، وهي شاهين فرخ للملاك السعوديين، وشاهين قرناس للملاك السعوديين، وشاهين فرخ للمحترفين السعوديين، وشاهين قرناس للمحترفين السعوديين، وذلك في مقر المهرجان بملهم شمال مدينة الرياض.// انتهى //19:15ت م0227