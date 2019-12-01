الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسوقع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع إحدى العيادات الطبية بالرياض، اتفاقية تعاون وشراكة، وقّعها من جانب عمل وتنمية الرياض المدير العام الدكتور يوسف السيالي ومن جانب العيادات الدكتور مشعل الربيعان ، بحضور مديرة المسؤولية الاجتماعية بالفرع عفاف الرويشد، وعدد من منسوبي ومنسوبات العمل والتنمية والعيادات .وتقوم العيادات بموجب الاتفاقية، تقديم خدمات طبية مجانية في "مجال طب الأسنان " لمدة عام كامل، للفئات التي ترعاهم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أيتام ومسنين وذوي الإعاقة من الجنسين عبر الدور والمراكز الايوائية بمنطقة الرياض.وأوضحت المدير العام للعيادات الدكتورة شروق عبد الرحمن الفوزان أن العيادات تسعى من خلال هذه الاتفاقية، تفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والأهلي، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ، وبرنامج التحول الوطني 2020 ، إلى جانب خدمة هذه الفئات الغالية.// انتهى //19:15ت م0228