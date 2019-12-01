الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واستتجه أنظار عشّاق الرياضة بشكل عام والملاكمة بوجه خاص في العالم أجمع، إلى أرض المملكة العربية السعودية يوم السبت الـ7 من شهر ديسمبر الحالي، وذلك حين يحتضن ميدان الدرعية الكبير أحد أهم الأحداث الرياضيّة التي تقام في منطقة الشرق الأوسط عبر التاريخ، الذي سيجمع الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا وخصمه الأمريكي المكسيكي آندي رويز على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل، فضلاً عن إقامة أربعة نزالات عالمية كبرى، تقدّم هذا النزال بشكل يليق بالحدث والمكان، وبرعاية مباشرة من قبل صندوق الاستثمارات العامة.وسيحتضن "ميدان الدرعية" هذا النزال وهو أحد أكبر الميادين الرياضيّة المفتوحة حجماً على مستوى العالم، حيث استغرق مدّة بنائه أقل من شهرين، حين بدأت عملية البناء لهذه الحلبة في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي لإنشاء تحفة معمارية رائعة وميدان يتسع لـ 15 ألف متفرج، على مساحة تقدر بـ10 آلاف متر مربع بالقرب من مدينة الدرعيّة التاريخيّة.واستخدم في بناء الميدان التاريخي قرابة 300 طن من الحديد و175 شخصًا عمِلَ على بنائه على مدار الساعة، حيث بلغ طول المظلة الخاصة بالحلبة 16م، في الوقت الذي سيقف على تشغيله في الليلة التاريخية أكثر من 2000 عامل وبحضور أكثر من 300 شخص يمثلون أهم وأشهر وسائل الإعلام حول العالم، إضافة إلى وجود مئات آخرين داخل المركز الإعلامي لميدان الدرعية.على صعيد متصل، وخلال جولته في "ميدان الدرعية"، قال بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل "آندي رويز": "لا أصدق أن هذه الحلبة وبهذا الشكل الجمالي الرائع تم بناؤها في أقل من شهرين، والجميع يعمل هنا بشكل متواصل ودون توقف وأنا سعيد جداً أن أكون واحداً من أطراف هذا النزال الذي سيقام في هذه الحلبة الجميلة وفي هذه المنطقة الرائعة، ولاسيما أنني سألتقي لأول مرة في حياتي بالشعب السعودي الذي ظل يرحب بي في كل وقت منذ وصولي للمملكة الأسبوع الماضي".من جهته قال خصمه الآخر البريطاني "أنتوني جوشوا": "ستكون ليلة رائعة وأنا متحمّس للحضور الجماهيري لهذا النزال، حيث وجدت كل الدعم والترحاب منذ أن وصلت للمملكة وأشعر أن هذا النزال سيكون مختلفاً بحضور الجماهير السعودية والبريطانية سويًّا، معربا عن سعادته لهذا الدعم في هذا النزال الكبير".يذكر أن تذاكر هذا "النزال التاريخي" قد شارفت على النهاية ويمكن للراغبين في شرائها حجز مقعدهم عبر الموقع الإلكتروني www.diriyahseason.sa .// انتهى //19:26ت م0234