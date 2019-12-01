ذكرى البيعة / انطلاق برنامج الاحتفاء بالذكرى الخامسة للبيعة بتعليم ينبع
الأحد 1441/4/4 هـ الموافق 2019/12/01 م واس
ينبع 04ربيع الأخر 1441هـ الموافق 01ديسمبر 2019م واس
انطلق اليوم بتعليم ينبع برنامج الاحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية ، والذي يستمر خمسة أيام تحت إشراف قسم النشاط الطلابي ـ بنين و بنات ـ ، ومتابعة قيادات التعليم وجميع المشرفين والمشرفات .
ويشمل البرنامج الاحتفاء بالذكرى الخامسة للبيعة توجيه جميع مجالات النشاط المختلفة في المدارس وأندية الأحياء ـ بنين وبنات ـ لإبراز هذه المناسبة ، واستثمار برامج الإذاعة المدرسية وساعات النشاط وحصص التربية الفنية والرياضية ، وكذلك اقتطاع جزء من الحصص للحديث عن هذه المناسبة الغالية ، والعديد من المسابقات والإصدارات المتنوعة ، بالإضافة إلى إقامة ندوة على مسرح الإدارة ، ومسرح الظل في الثانوية الثامنة بينبع ، ومعارض للبنين والبنات احتفاء بهذه المناسبة .
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19:31ت م
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