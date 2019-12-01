ينبع 04ربيع الأخر 1441هـ الموافق 01ديسمبر 2019م واسانطلق اليوم بتعليم ينبع برنامج الاحتفاء بالذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية ، والذي يستمر خمسة أيام تحت إشراف قسم النشاط الطلابي ـ بنين و بنات ـ ، ومتابعة قيادات التعليم وجميع المشرفين والمشرفات .ويشمل البرنامج الاحتفاء بالذكرى الخامسة للبيعة توجيه جميع مجالات النشاط المختلفة في المدارس وأندية الأحياء ـ بنين وبنات ـ لإبراز هذه المناسبة ، واستثمار برامج الإذاعة المدرسية وساعات النشاط وحصص التربية الفنية والرياضية ، وكذلك اقتطاع جزء من الحصص للحديث عن هذه المناسبة الغالية ، والعديد من المسابقات والإصدارات المتنوعة ، بالإضافة إلى إقامة ندوة على مسرح الإدارة ، ومسرح الظل في الثانوية الثامنة بينبع ، ومعارض للبنين والبنات احتفاء بهذه المناسبة .// انتهى //19:31ت م0236