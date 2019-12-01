عمّان 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واستسببت أنشطة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية خلال شهر أكتوبر الماضي باستشهاد 3 فلسطينيين، واعتقال 368 فلسطينيًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.وبيّنت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن في تقرير لها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية ناهزت 404 عمليات اقتحام (397 في الضفة الغربية و7 في قطاع غزة).وأفاد التقرير أن الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى خلال شهر أكتوبر سجلت رقماً قياسياً، حيث اقتحمه نحو 6919 ما بين مستوطن وطلاب معاهد تلمودية، ورجال شرطة وأعضاء كنيست.وأشار التقرير إلى إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدداً من المشاريع الاستيطانية التي تهدف إلى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في عددٍ من المدن والأراضي الفلسطينية المحتلة.// انتهى //19:40ت م0237