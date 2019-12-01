الطائف 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسدشن معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، مساء اليوم، أعمال معسكر "بادر" التدريبي الذي يقيمه برنامج "بادر لحاضنات ومسرعات التقنية"، بحضور مدير حاضنة الطائف فيصل اليماني، وعدد من المشاركين، وذلك بمقر الحاضنة بالفيصلية.واستعرض الميموني عدد من المشاريع الريادية في ريادة الأعمال والتقنية التي يدعمها برنامج"بادر"، كما اطلع على البرنامج التدريبي الذي سيقدم للمشاركين في المعسكر.ويقدم برنامج "بادر" على مدى يومين بمسكر الطائف التدريبي مجموعة من الورش التدريبية يستضيف خلالها عدد من أصحاب الأفكار الريادية في ريادة الأعمال والتقنية، بهدف تطوير مهاراتهم في ريادة الأعمال، بمشاركة مجموعة من خبراء التقنية ورواد الأعمال لتقديم خلاصة تجاربهم في مجالات الاستثمار، وريادة الأعمال، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتسويق وإنشاء الشركات.وتتضمن فعاليات المعسكر التدريبي محاضرات وبرامج تدريب وورش عمل وجلسات خاصة يتم من خلالها دعم وتوجيه روّاد الأعمال السعوديين تجاه كيفية إنشاء شركاتٍ جديدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، إلى جانب تسليط الضوء على التمويل وشروطه، والتسويق المتخصص للشركات التقنية، وبناء العلامة التجارية، وتقديم النصح حول كيفية عرض الأفكار.// انتهى //19:54ت م0239