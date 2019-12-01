اجتماعي / الهلال الأحمر بالمدينة ينظم دورة المسعف الكفيف
الأحد 1441/4/4 هـ الموافق 2019/12/01 م واس
المدينة المنورة ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واس
نظمت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع جمعية رؤية للمكفوفين دورة ( المسعف الكفيف) لتدريب وتثقيف ذوي الهمم العالية من المكفوفين على كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية .
وتأتي هذه الدورة التي انطلقت اليوم وتستمر حتى غد الاثنين ضمن مشاركة هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة بمبادرة خير أمة.
وشهدت الدورة اليوم حضور ١٧ كفيفا ، حيث قدمها مدير إدارة التدريب في الهلال الأحمر بالمدينة سعد الحجيلي.
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19:55ت م
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