المدينة المنورة ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسنظمت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع جمعية رؤية للمكفوفين دورة ( المسعف الكفيف) لتدريب وتثقيف ذوي الهمم العالية من المكفوفين على كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية .وتأتي هذه الدورة التي انطلقت اليوم وتستمر حتى غد الاثنين ضمن مشاركة هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة بمبادرة خير أمة.وشهدت الدورة اليوم حضور ١٧ كفيفا ، حيث قدمها مدير إدارة التدريب في الهلال الأحمر بالمدينة سعد الحجيلي.//انتهى//19:55ت م0240