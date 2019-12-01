تونس 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسفاز الاتحاد المنستيري بهدف لصفر على ضيفه الاتحاد البنزرتي في مباراة جمعت الفريقين اليوم بمدينة المنستير لحساب الجولة العاشرة من البطولة التونسية لكرة القدم ليتعزز بذلك مكان المنستيري في صدارة ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة.وفي العاصمة تعادل الملعب التونسي في ميدانه مع اتحاد بنقردان الزائر بهدف لكل منهما لينهزم نادي حمام الأنف في ميدانه أمام نادي شبيبة القيروان الزائر بنتيجة هدفين لهدف .وكان النادي الأفريقي قد عزز مركزه في الترتيب بعد فوزه أمس على مستقل سليمان في ملعب رادس بنتيجة هدفين لصفر، بينما انتصر نجم المتلوي على اتحاد تطاوين الزائر بهدف لصفر.ومازالت الجولة منقوصة من مباراة الترجي مع هلال الشابة والنجم الساحلي مع النادي الصفاقسي .ويأتي النادي الصفاقسي منقوصاً من مباراة في المرتبة الثانية بـ21 نقطة يليه الأفريقي وتنقصه مباراة في المرتبة الثالثة بـ18 نقطة، بينما الترجي في المرتبة الرابعة بـ 16 نقطة وتنقصه أربع مقابلات .ويحتل النادي الرياضي بحمام الأنف (6 نقاط ) ونجم المتلوي ( 5 نقاط) واتحاد تطاوين (نقطتين) في المراتب الثلاثة الأخيرة .// انتهى //20:14ت م0243