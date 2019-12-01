الرياض 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واستوج المنتخب السعودي الأول لكرة السلة في البطولة الخليجية الـ16 لكرة السلة بعد فوزه على نظيره المستضيف الكويت بنتيجة 92-85 في اللقاء الذي أقيم اليوم في ختام البطولة.وبذلك يضيف الأخضر البطولة الخليجية إلى البطولة العربية التي حققها خلال العام الحالي، وقدم الأخضر مستوى فنياً رائعاً أكد خلالها أحقيته وجدارته في البطولة رغم الضغط الجماهيري خلال مجريات اللقاء .وشهدت المباراة أفضلية للمنتخب السعودي ، واستطاع أن يتقدم بفارق جيد من النقاط من البداية وفرض سيطرته على المباراة من البداية ولم يتيح للمنتخب الكويتي فرض أسلوبه الذي يعتمد على السرعة والتصويبات الثلاثية .من جهته هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي رئيس هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية السعودية على تحقيق البطولة الخليجية لكرة السلة بعد أن حقق البطولة العربية، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات جاءت من الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين، للاتحادات الرياضية الذي أثمر عن هذه الإنجازات، مثمناً الدعم الذي حظي به القطاع الرياضي .من جانبه أكد رئيس البعثة وعضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة السلة العميد مصطفي القبلي أن البطولة ذهبت لمن يستحقها، والمنتخب السعودي هو الأجدر والأفضل خلال البطولة بشهادة الجميع رغم قوة المنافسة وتقارب المستويات، حيث تدرج مستوى المنتخب تصاعدياً من مباراة إلى أخرى .وأضاف أن المشوار في البطولة لم يكن سهلاً، واستطعنا تجاوز العقبة الأولى بعد خسارة مباراة الافتتاح وتحقيق البطولة أمام نفس المنتخب، مثمناً متابعة ودعم رئيس الاتحاد عبدالرحمن المسعد ورئيس لجنة المنتخبات وعضو مجلس الإدارة الدكتور غسان طاشكندي وعضو مجلس الإدارة منصور بن حسين والمدير التنفيذي عبدالإله الشعيل على تواجدهم ودعم المنتخب خلال مشواره في البطولة.// انتهى //20:25ت م0244