نانت 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واستغلب فريق نانت على تولوز بنتيجة 2-1 اليوم في ختام مباريات المرحلة الـ 15 من الدوري الفرنسي لكرة القدم .وبذلك يتقدم نانت للمركز السادس في الترتيب برصيد 23 نقطة ، وهو مهدد بخسارة مركزه من قبل سانت إتيان التاسع برصيد 22 نقطة الذي يحل لاحقاً ضيفاً على رين في ختام مباريات هذه المرحلة، فيما تم تأجيل قمة هذا الأسبوع بين موناكو وباريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر بسبب سوء الأحوال الجوية.ويتصدر سان جرمان ترتيب الدوري بـ33 نقطة، في حين يقبع موناكو في المركز الرابع عشر بـ18 نقطة بعد اكتفائه بخمسة انتصارات حتى الآن.// انتهى //20:29ت م0245