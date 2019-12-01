عدن 04 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 01 ديسمبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، الجنرال أباهيجيت غوها.وجرى خلال اللقاء استعراض سير عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق إعادة الانتشار والمعوقات التي تواجهها جراء استمرار تعنت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وعدم تقيدها بتنفيذ اتفاق أستوكهولم وخروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.وأوضح رئيس الوزراء - وفق ماذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - خلال اللقاء أن استمرار التعنت والمماطلة من قبل مليشيات الحوثي في تنفيذ أي التزام بموجب اتفاق أستوكهولم منذ توقيعه في ديسمبر من العام الماضي برعاية الأمم المتحدة، يؤكد عدم جديتها في المضي نحو تحقيق السلام وتحدي الجهود الأممية والدولية, مؤكداً أن استماتة الحوثيين في محاولة تجزئة تنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة وتغاضي الأمم المتحدة عن ذلك يعد تهديدًا لمسار السلام المقترح.وأشار الدكتور معين عبدالملك إلى أن التصعيد والخروقات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية بما في ذلك استهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار ومستشفى أطباء بلا حدود غير مبررة ويجب إدانتها بكل صراحة ووضوح, مشددًا على موقف الحكومة اليمنية الثابت في ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة، لا سيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وانسحاب مليشيا الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية.من جهته، أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة للبعثة الأممية وحرصها على إنجاح مهامها، مستعرضاً الجهود المبذولة لإنجاح اتفاق أستوكهولم بما في ذلك نشر خمس نقاط للرقابة الأممية على وقف إطلاق النار.// انتهى //20:34ت م0247